Presidente Kast designa nuevos embajadores de Chile: Chahuán, Coloma y Tarud entre los nombramientos

El Presidente José Antonio Kast designó a nuevos embajadores de Chile en cinco países, además de nombrar a un nuevo cónsul general en La Paz, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con Cancillería, los nombramientos corresponden a Alfonso Silva en China, Francisco Chahuán en México, Juan Antonio Coloma Correa en España, Rodrigo Olsen en Suecia y Jorge Tarud en Bélgica.

Además, el diplomático de carrera Roberto Ruiz fue ascendido al grado de embajador y designado como cónsul general de Chile en La Paz.

Nuevos destinos diplomáticos definidos por el Gobierno

Entre los nombres destacan figuras con trayectoria política y diplomática. Francisco Chahuán fue diputado entre 2006 y 2010, y senador entre 2010 y 2026, periodo en el que presidió en dos oportunidades la Comisión de Relaciones Exteriores.

En tanto, Juan Antonio Coloma fue diputado entre 1990 y 2002, senador entre 2002 y 2026, y presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024.

Por su parte, Jorge Tarud ya había ejercido como embajador ante Arabia Saudita, Australia y China, además de haber sido diputado entre 2002 y 2018. Alfonso Silva, en tanto, fue subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos, India y Canadá.

El caso de Rodrigo Olsen corresponde a un perfil de carrera diplomática, con pasos por direcciones clave de Cancillería y experiencia como embajador en Austria y Finlandia.

Finalmente, Roberto Ruiz, nuevo cónsul general en La Paz, es abogado, graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello y ha ejercido funciones consulares y diplomáticas en Argentina y Venezuela.