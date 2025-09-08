Tomás Barrios aborda las ausencias de Jarry y Tabilo para Copa Davis: “Luxemburgo también tuvo bajas...”

La selección chilena de tenis ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Massú de cara a la serie frente a Luxemburgo por la Copa Davis, programada para este 13 y 14 de septiembre.

Uno de los llamados a liderar al conjunto nacional es Tomás Barrios Vera, quien tras finalizar el entrenamiento de este lunes destacó la importancia de volver a jugar en el país.

“Hace mucho no jugábamos aquí en Chile. Feliz de que sea en una fecha donde hay mucha gente en el país, con público que quiera apoyarnos. Estamos felices de poder jugar a estadio lleno”, comentó.

“Estamos bien. Somos jugadores que llevamos muchos años en la selección, yo estoy hace 10 u 11 años, así que es una semana que disfruto mucho. Luxemburgo tuvo bajas y nosotros también, pero creo que va a ser una buena serie y ojalá podamos llevarnos la victoria”, agregó.

Finalmente, Barrios destacó el buen estado del Court Central del Estadio Nacional. “Se nota que lo prepararon bien, que hicieron torneos antes. Está en muy buenas condiciones. Felices de volver a jugar en el Estadio Nacional”, cerró.