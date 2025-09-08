Dwayne Johnson ya trabaja en su próxima película que le demanda otro cambio físico considerable

Dwayne Johnson y Benny Safdie, quienes recientemente cautivaron al público con The Smashing Machine, se vuelven a reunir para un proyecto aún más peculiar: Lizard Music, una adaptación cinematográfica de la novela de Daniel Pinkwater.

La película sigue a un niño que, tras descubrir una transmisión secreta de lagartos tocando música en la televisión nocturna, se embarca en una aventura junto al excéntrico ‘Chicken Man’ y su amiga Claudia, una gallina de 70 años.

Juntos exploran mundos invisibles y sociedades ocultas, buscando respuestas a lo extraordinario que han presenciado.

Johnson, conocido por su imponente físico, precisa de otra transformación significativa para ponerse en este nuevo rol, siendo un personaje de espíritu libre y apariencia inusual.

En el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, ‘La Roca’ reveló que está en proceso de adelgazar para este rol, reconociendo que aún le queda camino por recorrer.

Esta transformación marca un contraste con su reciente interpretación en The Smashing Machine, donde encarnó al luchador de MMA Mark Kerr en una actuación dramática y física.

El equipo detrás de Lizard Music incluye a Benny Safdie como director y guionista, con Johnson también desempeñándose como productor a través de Seven Bucks Productions.

El filme aún está en una etapa inicial y en proceso de ser presentado a estudios y distribuidores. Se espera que pronto se concreten acuerdos para su producción.

La película tiene programado su estreno en cines el 3 de octubre de 2025 a la espera de que se confirme su distribución en Chile.