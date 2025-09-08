No solo es el último lugar: los negativos récords que se juega Chile ante Uruguay en el cierre de las Eliminatorias

La selección chilena cerrará su decepcionante paso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, cuando reciba este martes al clasificado Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional.

La Roja ya agotó todas sus opciones de ir a la Copa del Mundo y actualmente ocupa el último lugar de la tabla con 10 puntos. Aun así, pese al desolador escenario, el equipo de Nicolás Córdova se jugará una serie de récords negativos ante la “Celeste”.

El primero tiene directa relación con la tabla de posiciones. Chile se jugará la opción de no quedar colista ante los charrúas, aunque no depende de sí mismo, pues en caso de que Perú (12 puntos) derrote a Paraguay, se quedará con el penúltimo puesto.

De todas formas, el combinado nacional está obligado a ganar para salir del sótano de las Eliminatorias. De lo contrario, La Roja podría firmar su peor actuación histórica en una eliminatoria mundialista en el formato de todos contra todos, si es que pierde o empata ante Uruguay.

La selección chilena también fue última en una oportunidad, para la Copa del Mundo de 2002, aunque en esa ocasión alcanzó las 12 unidades. Ahora. puede ser colista por segunda vez, pero con un registro aún peor del que se cosechó rumbo al Mundial de Corea y Japón.

El otro pésimo récord que puede sumar La Roja en las Eliminatorias

Pero eso no es todo. Tan mala ha sido esta clasificatoria que, si se dan algunos resultados, Chile podría convertirse en la peor selección desde que la Conmebol instauró el actual formato eliminatorio.

Desde que se juega de esta manera, con todas las selecciones involucradas en una sola carrera, la escuadra que peor rendimiento tuvo fue la Venezuela rumbo a Qatar 2022. Esa “Vinotinto” terminó la clasificación última, con 10 unidades y una diferencia de gol de -20. En la actualidad, La Roja tiene los mismos 10 puntos y una diferencia de goles de -18.

Eso sí, cabe destacar que para Francia 98, que fue el primer año de todos contra todos, Venezuela sumó apenas 3 puntos. La gran diferencia es que no participaron las 10 federaciones de Conmebol, ya que Brasil clasificó automáticamente como campeón de Estados Unidos ‘94.

Lo mismo ocurrió para Brasil 2014, donde Paraguay fue colista con 12 puntos, camino mundialista donde tampoco estuvieron los pentacampeones, en su calidad de organizadores de la Copa del Mundo.