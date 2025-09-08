Natalia Valdebenito se defiende y asegura que no buscó burlarse de la tragedia en El Teniente / Hans Scott

La comediante chilena Natalia Valdebenito presentó un informe como respuesta a la orden emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena, que le exigió abstenerse de mencionar la tragedia ocurrida en la mina El Teniente.

En el documento, Valdebenito asegura que no buscó burlarse de la muerte de los mineros, y que sus comentarios estaban dirigidos a sí misma como parte de su estilo humorístico.

En su defensa, la comediante sostiene que su rutina consistía en exagerar y sublimar situaciones personales, una técnica habitual en la comedia, y que el show no tenía fines de lucro.

En el documento, la humorista cita la Constitución Política de Chile, en su Artículo 19 nº12, que protege la libertad de expresión y de información, indicando que la aplicación de medidas preventivas como la orden judicial podría constituir una vulneración del marco legal.

Además, Valdebenito recurre a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando que el derecho a expresar libremente el pensamiento incluye la posibilidad de difundirlo por los medios que cada persona considere pertinentes.

Según la comediante, la limitación de estas expresiones por parte de los tribunales sería una infracción directa de la libertad de expresión.

La comediante también aclara que los comentarios se realizaron en un momento de presión y acoso mediático hacia su persona, y que los registros de sus rutinas en redes sociales no pueden ser eliminados completamente debido a su difusión pública previa.

Finalmente, Valdebenito señala que su intención nunca fue trivializar la tragedia de El Teniente, sino usar la comedia como herramienta para expresar experiencias personales, incluso en un contexto sensible, sin afectar el respeto hacia las víctimas.