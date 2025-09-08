;

Natalia Valdebenito se defiende y asegura que no buscó burlarse de la tragedia en El Teniente

En un informe, la comediante explicó que sus chistes apuntaban a sí misma y no a las víctimas.

Javiera Rivera

Natalia Valdebenito se defiende y asegura que no buscó burlarse de la tragedia en El Teniente

Natalia Valdebenito se defiende y asegura que no buscó burlarse de la tragedia en El Teniente / Hans Scott

La comediante chilena Natalia Valdebenito presentó un informe como respuesta a la orden emitida por la Corte de Apelaciones de La Serena, que le exigió abstenerse de mencionar la tragedia ocurrida en la mina El Teniente.

En el documento, Valdebenito asegura que no buscó burlarse de la muerte de los mineros, y que sus comentarios estaban dirigidos a sí misma como parte de su estilo humorístico.

En su defensa, la comediante sostiene que su rutina consistía en exagerar y sublimar situaciones personales, una técnica habitual en la comedia, y que el show no tenía fines de lucro.

En el documento, la humorista cita la Constitución Política de Chile, en su Artículo 19 nº12, que protege la libertad de expresión y de información, indicando que la aplicación de medidas preventivas como la orden judicial podría constituir una vulneración del marco legal.

Además, Valdebenito recurre a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalando que el derecho a expresar libremente el pensamiento incluye la posibilidad de difundirlo por los medios que cada persona considere pertinentes.

Revisa también

ADN

Según la comediante, la limitación de estas expresiones por parte de los tribunales sería una infracción directa de la libertad de expresión.

La comediante también aclara que los comentarios se realizaron en un momento de presión y acoso mediático hacia su persona, y que los registros de sus rutinas en redes sociales no pueden ser eliminados completamente debido a su difusión pública previa.

Finalmente, Valdebenito señala que su intención nunca fue trivializar la tragedia de El Teniente, sino usar la comedia como herramienta para expresar experiencias personales, incluso en un contexto sensible, sin afectar el respeto hacia las víctimas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad