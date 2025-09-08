;

VIDEO. La Roja Sub 20 preocupa a menos de un mes del Mundial: cae y empata ante Arabia Saudita

En Brasil, el plantel nacional, sin varias de sus figuras, no pudo imponerse contra el elenco asiático.

Carlos Madariaga

La Roja Sub 20 preocupa a menos de un mes del Mundial: cae y empata ante Arabia Saudita

La Roja Sub 20 preocupa a menos de un mes del Mundial: cae y empata ante Arabia Saudita / Sultan Al-Otaibi - Comunicaciones FFCH

La selección chilena sub 20 está en la recta final de su preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en suelo nacional.

Al respecto, el plantel nacional, sin los convocados a la adulta, se instaló en São Paulo para enfrentar hoy lunes, en duelo amistoso, a Arabia Saudita.

En el choque ante los subcampeones de Asia, se jugaron dos partidos de 60 minutos cada uno.

En el primero, Arabia Saudita se impuso 1-0, donde La Roja Sub 20 alineó con Sebastián Mella en portería; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Nicolás Suárez y Patricio Romero en defensa; Flavio Moya, Javier Carcamo y Agustín Arce en mediocampo; dejando en ataque a Francisco Marchant, Vicente Álvarez y Giovanny Ávalos.

Luego, en el segundo partido, Chile igualó 1-1 con los árabes. El tanto nacional lo convirtió Lautaro Millán, mediante golpe de cabeza, anotando su primer gol desde que el volante de Independiente acordó defender a La Roja.

