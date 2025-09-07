Despliegue de éxitos y un momento épico con un fan: Katy Perry encendió La Florida con llamativo show visual

Santiago

Katy Perry aterrizó este sábado en el Estadio Bicentenario de La Florida con The Lifetimes Tour, espectáculo que acompaña a su último disco 143. Durante más de dos horas de show, la artista mezcló un despliegue visual ambicioso con la batería de éxitos que la han convertido en una de las voces más reconocidas del pop mundial.

El concierto, concebido como un videojuego en el que la cantante debía derrotar a una inteligencia artificial llamada Mainframe, combinó escenografía cambiante, pantallas interactivas y bloques narrativos.

Cuando la narrativa se apartó, el poder de sus clásicos marcó la noche. Temas como California Gurls, Teenage Dream, Hot N’ Cold e I Kissed a Girl hicieron vibrar a los asistentes, recordando que la esencia de Katy Perry está en su cercanía con los fans y en su capacidad de entretener.

@radioadn La cantante estadounidense Katy Perry sorprendió a sus seguidores el pasado viernes al salir de su ensayo en el Estadio Bicentenario de La Florida. La artista se bajó de su vehículo para saludar y sacarse fotos con los fanáticos que la esperaban en las afueras del recinto. La artista se presentará esta noche a las 21:00 horas en el marco de su gira “Lifetimes Tour”, con la que regresa a Chile tras ocho años de ausencia de los escenarios nacionales. Noticias chile Noticiaschile Katyperry sonido show laflorida ♬ sonido original - ADN Radio - ADN Radio

La artista incluso subió a dos seguidores al escenario, y habilitó un QR para que el público eligiera una canción en vivo.

Fanático se emociona tras subirse al escenario con Katy Perry

Uno de los momentos inolvidables para los seguidores, fue cuando un fanático de 14 años, se logró subir al escenario, esto después de que la artista lo llamara.

La cantante se lanzó sobre él y luego le pregunto de dónde venía. Fue ahí cuando el público se decepcionó porque era brasileño.

Katy Perry remedió inmediatamente la situación, pues lo abrazó, y se dispuso a buscar a un KatyCat chileno. Fue ahí cuando subió a Santiago, un joven de 14 años vestido de frutilla.

La conversación entre la cantante y Santiago fue bastante fluida, fue ahí cuando él le reveló que su sueño era conocerla y que su música le salvó la vida. Además, le dio las gracias en el nombre de Chile por su regreso.

La artista también llenó de elogios al KatyCat, comentándole que va a lograr todo lo que se proponga. "Te veo en las películas“, le dijo Katy Perry a Santiago, pues este le reveló que sueña con ser actor.

Tras el especial momento, la cantante invitó los muchachos a acompañarla como parte de la banda en la canción Never Really Over.