Recientemente, la enfermedad de Chagas ha hecho noticia en Estados Unidos luego de que las autoridades sanitarias de aquel país han detectado casos en 32 estados.

Esto, ha dejado casi en evidencia que ya se le considere como una enfermedad endémica en el país norteamericano.

En ese sentido, el Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió que en Chile la enfermedad de Chagas se le considera como endémica en todo nuestro país.

ISP advierte que la enfermedad de Chagas está en “todo Chile”: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se transmite?

En concreto, la enfermedad de Chagas es transmitida por el insecto Triatominae, popularmente conocido como chinche besador y se le caracteriza por tener dos fases.

La primera, suele ser leve en donde la fiebre, malestar general y la hinchazón del párpado, son sus principales características. En tanto, la segunda fase, es crónica y puede desarrollar complicaciones cardíacas y digestivas graves.

Bajo ese contexto, la jefa de sección de parasitología del ISP, María Isabel Jercic, en conversación con 24 Horas, explicó que “por muchos años se consideró que la zona endémica era desde la región de Arica Parinacota hasta O’Higgins sin embargo, debido a los movimientos poblacionales y la migración interna en el país hoy tenemos casos en todo Chile, por lo que se considera a Chile un país endémico en su totalidad“.

En esa línea, la especialista detalló que “la presencia del vector involucrado en la transmisión sigue siendo desde Arica Parinacota hasta O’Higgins para la transmisión vectorial, pero como se transmite de madre a hijo, también ahí es donde se ha extendido la presencia de nuevos casos a todo el territorio nacional”.

¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Changas?

Según señala el ISP, entre los principales síntomas está la hinchazón en la zona en que se efectúe la picadura.

Además, son síntomas la fiebre, fatiga, dolores de cuerpo, dolor da cabeza, diarrea, vómitos y pérdida del apetito.

En tanto, la enfermedad de Chagas en su fase más grave puede causar anomalías en el ritmo cardíaco que, en el peor de los casos, pueden causar la muerte repentina de la persona.