Hombre es asesinado con disparo en la cabeza en La Pintana

Hombre es baleado en la cabeza en La Pintana: fue trasladado en estado de gravedad

Durante la noche de este domingo, la Policía de Investigaciones se encuentra trabajando en el caso de un hombre que resultó herido de bala en la comuna de La Pintana, quien, finalmente, falleció producto de las heridas.

Según los primeros antecedentes, la víctima recibió un impacto en la cabeza en el sector de Juanita y El Ombú.

El lesionado fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón, donde se confirmó su deceso.

La Brigada de Homicidios de la PDI se movilizó al lugar para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la participación de los responsables.