Doble homicidio en Puente Alto: acribillan a dos hermanos al salir de su casa
Vecinos reportaron una ráfaga de disparos la noche del domingo; la PDI no descarta que se trata de un delito vinculado al crimen organizado.
Dos personas fueron asesinadas a balazos la noche de este domingo en Puente Alto. El ataque ocurrió en la calle Las Higueras, donde, según información policial, ambas víctimas fueron interceptadas y baleadas cuando salían de su domicilio.
Vecinos del sector reportaron una seguidilla de disparos que irrumpieron de forma repentina, generando conmoción entre transeúntes y residentes.
El subprefecto Rodrigo Rodríguez de la Brigada de Homicidios Sur informó que las vícitimas son dos hermanos, mayores de edad, y con antecedentes policiales.
El detective señaló que ambos fallecidos perdieron la vida en lugares distintos aunque cercanos.
Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un ajuste de cuentas o disputas vinculadas al crimen organizado, hipótesis que será contrastada con evidencia balística, testimonios y cámaras de seguridad del entorno.
Por instrucción del Ministerio Público, la indagatoria quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que levantó pericias en el lugar y realiza diligencias para identificar a los autores y establecer su ruta de escape.