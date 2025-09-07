57 detenidos y tres estaciones de Metro cerradas: incidentes opacan romería al Cementerio General

La tradicional Romería al Cementerio General para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 1973 comenzó con una marcha pacífica desde Plaza Los Héroes, pero derivó en desórdenes en distintos puntos de Santiago y Recoleta. Carabineros reportó 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes. Del total, 51 son de nacionalidad chilena y 6 extranjeros (dos venezolanos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un haitiano).

Según el balance policial, a los aprehendidos se les atribuyen delitos como confección y lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes, uso de fuegos artificiales, daños, porte de arma blanca y órdenes de detención vigentes. La autoridad destacó que no hubo saqueos a propiedad pública ni privada y que el tránsito fue restablecido completamente en ambas comunas.

Los incidentes comenzaron cerca de las 09.00 horas en Alameda con Nataniel Cox, donde encapuchados lanzaron fuegos artificiales hacia el contingente policial. Minutos más tarde, en las inmediaciones de Plaza Los Héroes, se detuvo a un adolescente que portaba bombas molotov en su mochila, en el marco de labores preventivas, informó el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Durante el avance de la romería se registraron nuevos enfrentamientos en Agustinas con San Antonio, con lanzamiento de objetos contundentes y fuegos artificiales contra Carabineros, que respondió con carros lanzagua para dispersar a los encapuchados. En Recoleta, en la esquina de Dominica, se reportó un ataque con bombas molotov contra personal policial.

Producto de las manifestaciones, Metro de Santiago cerró a las 11:39 horas las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco de la Línea 2. La operación se normalizó poco después de las 15:00 horas, una vez controlada la situación en superficie. Carabineros informó además de detenciones por desórdenes graves en el acceso por Recoleta al camposanto.