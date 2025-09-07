;

57 detenidos y tres estaciones de Metro cerradas: incidentes opacan romería al Cementerio General

La autoridad destacó que no hubo saqueos a propiedad pública ni privada y que el tránsito fue restablecido completamente en ambas comunas.

Mario Vergara

57 detenidos y tres estaciones de Metro cerradas: incidentes opacan romería al Cementerio General

57 detenidos y tres estaciones de Metro cerradas: incidentes opacan romería al Cementerio General / VICTOR HUENANTE

La tradicional Romería al Cementerio General para recordar a las víctimas del 11 de septiembre de 1973 comenzó con una marcha pacífica desde Plaza Los Héroes, pero derivó en desórdenes en distintos puntos de Santiago y Recoleta. Carabineros reportó 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes. Del total, 51 son de nacionalidad chilena y 6 extranjeros (dos venezolanos, un colombiano, un ecuatoriano, un peruano y un haitiano).

Según el balance policial, a los aprehendidos se les atribuyen delitos como confección y lanzamiento de artefactos incendiarios, desórdenes, uso de fuegos artificiales, daños, porte de arma blanca y órdenes de detención vigentes. La autoridad destacó que no hubo saqueos a propiedad pública ni privada y que el tránsito fue restablecido completamente en ambas comunas.

Los incidentes comenzaron cerca de las 09.00 horas en Alameda con Nataniel Cox, donde encapuchados lanzaron fuegos artificiales hacia el contingente policial. Minutos más tarde, en las inmediaciones de Plaza Los Héroes, se detuvo a un adolescente que portaba bombas molotov en su mochila, en el marco de labores preventivas, informó el delegado presidencial Gonzalo Durán.

Revisa también:

ADN

Durante el avance de la romería se registraron nuevos enfrentamientos en Agustinas con San Antonio, con lanzamiento de objetos contundentes y fuegos artificiales contra Carabineros, que respondió con carros lanzagua para dispersar a los encapuchados. En Recoleta, en la esquina de Dominica, se reportó un ataque con bombas molotov contra personal policial.

Producto de las manifestaciones, Metro de Santiago cerró a las 11:39 horas las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco de la Línea 2. La operación se normalizó poco después de las 15:00 horas, una vez controlada la situación en superficie. Carabineros informó además de detenciones por desórdenes graves en el acceso por Recoleta al camposanto.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad