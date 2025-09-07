Deportes Limache da otro paso gigante en busca de un inédito título en su historia / Instagram @cdlimache

Este domingo comenzó la disputa de las semifinales de Copa Chile 2025, con Deportes Limache sacando provecho de sus virtudes para vencer en la ida a Deportes La Serena.

En el Lucio Fariña de Quillota, el elenco “cervecero” se mostró más incisivo, aprovechando la fórmula que ha caracterizado su temporada debut en la Primera División, con rápidos contragolpes y remates frontales.

Fue así como Daniel “Popin” Castro y César Pinares exigieron a Fabián Cerda en los primeros 20 minutos, mientras que los granates reaccionaron con un cabezazo que Ángelo Henríquez desvió en inmejorable posición.

Sin embargo, Deportes Limache pudo aprovechar los espacios que fue dejando el cuadro visitante, cuestión que le permitió al venezolano Luis Guerra abrir la cuenta a los 56 minutos.

🔥⚽🍅 ¡El primero de la serie!



Luis Guerra aprovechó los espacios que dejó Deportes La Serena y marcó la apertura de la cuenta para Deportes Limache, en la semifinal de ida de la #CopaChileCocaColaSinAzúcar 2025. #MatchdayDomingo



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/rn0TjLTa45 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 8, 2025

Deportes La Serena intentó aguantar la mínima diferencia de cara a la revancha, el domingo 12 de octubre, en La Portada, pero tuvieron minutos fatales en el cierre del partido.

Primero, por una mano que evitó una ocasión manifiesta de gol y que llevó a la expulsión del central uruguayo Joaquín Fernández al minuto 90. Luego, en el tiro libre que generó la falta, César Pinares anotó el 2-0 para Deportes Limache con un impecable tiro libre, ilusionándose con alcanzar la final de Copa Chile por primera vez en su historia.