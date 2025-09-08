;

Fiestas Patrias 2025: estos son los tipos de carnes y cortes que prefieren los chilenos

Las ventas de carne en septiembre suben hasta un 70% respecto a un mes normal, con el vacuno, pollo y cerdo como protagonistas de la parrilla dieciochera.

Cristóbal Álvarez

Asado

Asado / Maryna Terletska

Un estudio reveló cuánta carne compran los chilenos durante las Fiestas Patrias 2025 y cuáles son los cortes más elegidos.

En concreto, el vacuno, el pollo y el cerdo se consolidan como los preferidos en la mesa dieciochera, en un septiembre que se ubica como el segundo mes de mayor consumo a nivel nacional.

Según los registros de Doña Carne, las ventas en este mes son entre 30% y 70% superiores a un período normal, confirmando que el asado dieciochero sigue siendo una de las tradiciones más vigentes del país.

En Fiestas Patrias se juega prácticamente una final anual para el rubro cárnico, ya que septiembre concentra un porcentaje importante de nuestras ventas”, señaló Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne.

Según explicó, la mayor parte de las compras ocurre entre el 14 y el 17 de septiembre, cuando los hogares buscan carne fresca y aprovechan las ofertas que se concentran en esos días.

Las carnes más elegidas

El vacuno se mantiene como líder de la parrilla dieciochera, aunque con una leve baja: representa el 41% de las ventas.

Por su parte, el pollo le sigue de cerca con un 34%, impulsado por su menor precio, mientras que el cerdo alcanza el 25% y destaca por su aumento en kilos adicionales gracias a cortes como el costillar y las chuletas.

Los cortes estrella

  • Vacuno: lomo liso, lomo vetado, sobrecostilla, asiento y punta paleta.
  • Cerdo: costillar, pulpa y chuleta vetada.
  • Ave: trutro entero, trutro cuarto y pechuga deshuesada.

