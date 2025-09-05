Fiestas Patrias 2025 en Chile: este día debes instalar obligatoriamente la bandera para evitar multas

Ya estamos en septiembre, lo que quiere decir que cada vez falta menos para que llegue una de las festividades preferida por los chilenos: las Fiestas Patrias 2025.

Durante las próximas semanas, serán muchas las personas (por no decir todas) que estarán conmemorando a la Patria comiendo preparaciones típicas o asistiendo a las clásicas fondas.

Sin embargo, un punto que deben tener en cuenta todas las personas que viven en el territorio nacional, es instalar la bandera de Chile.

Esto, considerando que hay una fecha específica en que es obligatorio izar la bandera, de lo contrario, las personas que lo incumplan arriesgan una multa económica.

Fiestas Patrias 2025 en Chile: este día debes instalar la bandera para evitar multas económicas

De acuerdo a lo publicado por el sitio oficial del Gobierno, es obligatorio izar la bandera de Chile durante los días 18 y 19 de septiembre.

“La ley exige que todos los ciudadanos, tanto en zonas urbanas como rurales, izen la bandera nacional en sus domicilios y edificios”, explican.

¿Cuál es la multa? Aquellas personas que incumplan la norma, arriesgan multas que van entre 1 y 5 UTM (Unidades Tributarias Mensuales).

Lo anterior, se traduce en un monto que va desde los $69.265 y los $346.325, según el valor de la UTM hacia septiembre del 2025.

Esta es la forma correcta de izar la bandera en Chile

Según lo comunicado por el Ejecutivo, la manera correcta de izar la bandera en los hogares, es la siguiente:

Se debe izar en un mástil de color blanco, hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira.

Si va a poner la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella queda en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si va a poner la bandera de manera vertical (colgada en una ventana) la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.

Por otro lado, para quienes vivan en departamentos, si el edificio ya cuenta con una bandera izada correctamente, no es obligatorio que el propietario del departamento también lo haga.