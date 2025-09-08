En ciertos momentos del año, el Estado otorga una serie de beneficios económicos que están dirigidos a sectores específicos de la población.

Bajo ese contexto, una de las ayudas económicas que muchas chilenas esperan es el Bono por Hijo 2025.

Dicho beneficio, se otorga a las mujeres por cada hijo(a) nacido vivo o adoptado y busca contribuir a mejorar la pensión mensual de las madres del país.

Eso sí, es necesario que las mujeres chilenas cumplan con algunos requisitos para acceder al bono en cuestión.

Bono por Hijo 2025: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo, es necesario que las mujeres postulantes tengan 65 años o más. Además, es necesario residir en territorio nacional por al menos 20 años.

Junto con lo anterior, es requisito obligatorio:

Haber residido en Chile al menos 4 años durante los últimos 5 años anteriores a la solicitud del bono.

Ser madre titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir del 1 de julio del 2009.

Madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión desde el 1 de julio del 2009.

Aquellas madres que, sin estar afiliadas a un régimen previsional, reciben una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a contar del 1 de julio del 2009.

Por otro lado, para calcular el monto del bono, ChileAtiende especificó que “el bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales“.

De tal forma, se calcula el monto final de la siguiente manera:

Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).

Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Consulta con tu RUT si te corresponde el Bono por Hijo 2025

Aquellas madres que cumplan con los requisitos solicitados, pueden verificar si son beneficiarias a través del sitio web de ChileAtiende (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, las potenciales beneficiarias deben ingresar su RUT y la fecha de nacimiento.