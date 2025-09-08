;

Bono por Hijo 2025: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

La ayuda económica va dirigida a un grupo de chilenas que cumplan con ciertos requisitos.

Sebastián Escares

Bono por Hijo 2025: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

En ciertos momentos del año, el Estado otorga una serie de beneficios económicos que están dirigidos a sectores específicos de la población.

Bajo ese contexto, una de las ayudas económicas que muchas chilenas esperan es el Bono por Hijo 2025.

Revisa también

ADN

Dicho beneficio, se otorga a las mujeres por cada hijo(a) nacido vivo o adoptado y busca contribuir a mejorar la pensión mensual de las madres del país.

Eso sí, es necesario que las mujeres chilenas cumplan con algunos requisitos para acceder al bono en cuestión.

Bono por Hijo 2025: consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo, es necesario que las mujeres postulantes tengan 65 años o más. Además, es necesario residir en territorio nacional por al menos 20 años.

Junto con lo anterior, es requisito obligatorio:

  • Haber residido en Chile al menos 4 años durante los últimos 5 años anteriores a la solicitud del bono.
  • Ser madre titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir del 1 de julio del 2009.
  • Madres afiliadas a una AFP que obtuvieron su pensión desde el 1 de julio del 2009.
  • Aquellas madres que, sin estar afiliadas a un régimen previsional, reciben una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el IPS a contar del 1 de julio del 2009.

Por otro lado, para calcular el monto del bono, ChileAtiende especificó que “el bono comienza a generar rentabilidad desde la fecha de nacimiento de tu hijo y/o hija, el que equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales“.

De tal forma, se calcula el monto final de la siguiente manera:

  • Si tu hijo o hija nació antes del 1 de julio de 2009, se aplicará el ingreso mínimo vigente en julio de 2009 ($165 mil).
  • Si nació después del 1 de julio de 2009, el ingreso mínimo corresponderá al monto que estaba vigente durante el mes de su nacimiento.

Consulta con tu RUT si te corresponde el Bono por Hijo 2025

Aquellas madres que cumplan con los requisitos solicitados, pueden verificar si son beneficiarias a través del sitio web de ChileAtiende (disponible aquí).

Una vez dentro de la plataforma, las potenciales beneficiarias deben ingresar su RUT y la fecha de nacimiento.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad