Chile se prepara para el Congreso Mundial de Obesidad y destaca avances en cirugía bariátrica

En un nuevo capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con el cirujano Ignacio Obaid sobre la obesidad y las cirugías bariátricas.

Chile es uno de los países con mayor obesidad del mundo: más del 74% de los adultos presentan exceso de peso y cerca del 35% tiene obesidad. La situación también afecta a los niños, ya que alrededor del 25% de los alumnos de primero básico presentan esta condición.

En este contexto, el país será sede por primera vez del Congreso Mundial de Obesidad, Ipso 2025, donde especialistas de todo el mundo analizarán no solo la magnitud del problema, sino también las nuevas técnicas y el acceso a cirugías bariátricas.

Además, aprovechando este contexto tan especial, se lanzó el primer programa nacional de acreditación en cirugía bariátrica.

“La obesidad en sí es una enfermedad crónica. Antiguamente todos los paradigmas decían que era algo estético, pero la verdad no es así, es difícil, las personas viven con estigma, es muy difícil manejarla y el éxito para abordarla es con un equipo multidisciplinario”, comenzó diciendo el invitado en torno a la problemática.

El doctor explicó que el abordaje requiere la colaboración de psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos y cirujanos, para poner al paciente como protagonista de su proceso.

“El paciente es el protagonista de todo este cambio y poder acercarse a su peso ideal mejora el pronóstico de todas las enfermedades”, agregó.

Respecto a las opciones de cirugía bariátrica, el especialista precisó que no todos los pacientes son candidatos. “Pacientes con un índice de masa corporal sobre 40 tienen indicación de cirugía, independiente de que tengan enfermedades asociadas”.

“Entre 35 y 40, se opera cuando existen enfermedades como diabetes o hipertensión, y entre 30 y 35, pacientes con diabetes descompensada o fracaso en manejo médico también pueden ser considerados”, detalló Obaid.

Técnicas disponibles

Entre las técnicas más innovadoras, Ignacio mencionó que “ahora se pueden hacer anastomosis con magnetos, que en el fondo el intestino se une con magneto contra magneto y se hace una unión más fisiológica, sin riesgo de que filtre o sangre”.

El médico también resaltó la relevancia de la educación y el acompañamiento postoperatorio: “No basta solo con que el paciente se opere, porque le va a ir mal si no hay un equipo que lo acompañe en salud mental, nutrición y manejo del hambre emocional”.

En Chile, la cobertura para cirugías de obesidad ha avanzado gracias al Bonopad, que permite a los pacientes acceder tanto en el sector público como privado. Según el cirujano, en los últimos dos años se han operado más de 20.000 pacientes.

“El bonopad ha cambiado drásticamente, ha sido como un cambiador de juego porque la gente ha tenido mucho acceso, pero es súper importante mirar la calidad, el seguimiento y el tipo de cirugía que se realiza”, expuso.

Una instancia especial

El Congreso Mundial de Obesidad, que se desarrollará entre el 8 y el 12 de septiembre en Santiago, reunirá a más de 3.000 especialistas y servirá como plataforma para mostrar nuevas técnicas y fomentar el intercambio de conocimiento.

“Va a ser una instancia espectacular, donde veremos a las mismas personas que han creado cirugías y han sido partícipes del desarrollo mundial, exponiendo frente a nosotros”, comentó Ignacio Obaid.

Finalmente, invitó a los interesados a informarse y participar en el Proyecto ARCO, que busca acreditar centros y cirujanos bariátricos bajo estándares internacionales de calidad y seguridad: “Esto permite registrar los pacientes, técnicas y resultados, para mejorar continuamente y tomar decisiones basadas en evidencia”.