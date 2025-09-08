Amor, celos y pádel: así se viven los enredos matrimoniales en “El Pádel es Nuestro”

El próximo 19 de septiembre, Prime Video estrenará El Pádel es Nuestro, una comedia chilena que convierte la pasión por el deporte en el epicentro de conflictos matrimoniales y enredos cómicos.

En conversación con ADN.cl, Gonzalo Valenzuela y Yamila Reyna adelantaron detalles sobre esta historia que mezcla deporte, humor y relaciones de pareja.

Prime Video / Eduardo Moreno Ampliar

“Es un proyecto que tiene esa diversidad y parte por una comedia que también tiene un fondo: al final trata de las relaciones de estas dos parejas”, explicó Valenzuela.

Para él, el pádel pasa a ser una anécdota que permite profundizar en la dinámica de “Max” (Tiago Correa) y Pablito (su personaje) con sus esposas, Helena (Yamila Reyna) y Soledad (Elisa Zulieta).

Reyna, por su parte, contó cómo se preparó para las escenas deportivas: “Fui la que más clases tomó y soy la peor de los cuatro… pelotazo en la cara, ojo hinchado un día antes de grabar. Tomé seis meses de clases, pero la película no se nota”, relató entre risas, mientras Valenzuela agregaba que, aunque él ya conocía el deporte, el desafío estaba en representar la competencia y camaradería de manera auténtica.

Las masculinidades

Los actores también destacaron cómo la película refleja cambios en los roles de género y la masculinidad contemporánea. “Mi personaje le da valor a su marido, no desde la superioridad, sino desde la nobleza. Hay cariño y respeto, a diferencia de la otra pareja que es más machista”, señaló Yamila.

Es más, Valenzuela agregó que la historia representa una sociedad muy real: “Hoy hay hombres que se quedan en casa y mujeres que trabajan, y la película lo refleja sin caer en estereotipos”.

Prime Video / Eduardo Moreno Ampliar

La cinta también aborda con humor ciertos clichés y memes relacionados con el deporte: “Pasa por encima de los memes y los clichés, pero esos detalles generan conflicto y comedia. Es un quiebre que abre la libertad de los personajes”, comentó el actor.

El Pádel es Nuestro estará disponible exclusivamente en Prime Video para toda América Latina a partir del 19 de septiembre.