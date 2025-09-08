Diputado Palma sufre millonario robo: delincuentes ingresaron a su casa en Peñalolén

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En horas de la noche del pasado domingo, delincuentes protagonizaron un millonario robo en el domicilio del diputado Hernán Palma, en la comuna de Peñalolén.

Según información policial, los antisociales ingresaron a la vivienda del parlamentario tras saltar una reja y forzar los accesos.

De la casa de Palma, los antisociales sustrajeron cosas como electrodomésticos, la guitarra eléctrica de uno de sus hijos, además del automóvil de su pareja, avaluado en más de $7 millones.

A través de su cuenta de X, el diputado independiente miembro de la bancada Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes, sostuvo que “no es la primera vez que sufro este desastre”.

“Durante este semestre, mi oficina distrital fue vandalizada 5 veces, siendo la última durante esta semana. Ahora estoy con Carabineros haciendo los trámites. ¡Basta de impunidad!“, exigió.

El parlamentario no estaba al momento del atraco, mientras que personal policial indaga el hecho para dar con los responsables.