Diputado Bobadilla (UDI) apela desafuero ante la Corte Suprema tras denuncia de periodista

Josefa Barraza presentó una solicitud de desafuero en contra del parlamentario a raíz de publicaciones en redes sociales. “Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie”, dijo Bobadilla.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / YVO SALINAS

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) acudió a la Corte Suprema para apelar la solicitud de desafuero presentada en su contra, que fue aceptada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Lo anterior fue solicitado por la periodista Josefa Barraza debido a publicaciones del legislador en redes sociales, donde –según la resolución– difundió información falsa sobre la denunciante.

Entre las publicaciones, Bobadilla aseguró que la profesional tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta —lo que el tribunal acreditó como falso—, y compartió un chat manipulado que la vinculaba al líder de la CAM, Héctor Llaitul.

“Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie”

En las inmediaciones de la Corte Suprema, el diputado señaló que “mi historia y mi pasado avalan que soy una persona respetuosa de la honra y el prestigio de las personas. Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie”, consignó La Tercera.

“Junto a nuestros abogados, hemos presentado todos los antecedentes que creemos que son oportunos para demostrar que no he tenido ningún ánimo de injuriar a nadie”, añadió Sergio Bobadilla.

