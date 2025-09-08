Tras solicitud de Daniel Andrade: tribunal de Antofagasta reabre caso Democracia Viva por 45 días

La Corte de Antofagasta acogió la solicitud de la defensa de Daniel Andrade y ordenó la reapertura del caso Democracia Viva por 45 días, dejando momentáneamente sin efecto las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.

La decisión implica que se podrán realizar nuevas diligencias antes de fijar la fecha de preparación del juicio oral, previamente programada para el 29 de septiembre.

Daniel Andrade Ampliar

El caso involucra a Andrade, exdirector de la fundación, y a otros imputados, entre ellos el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y la exconcejal Paz Fuica, para quienes la Fiscalía solicitó hasta 35 años de cárcel. Para Catalina Pérez y su expareja, la petición era de 10 años de prisión por fraude al fisco.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, expresó su desacuerdo con la reapertura. “Como Ministerio Público, no estábamos de acuerdo… a nuestro juicio, se habían realizado todas las diligencias necesarias para avanzar hacia la audiencia de preparación de juicio oral y, posteriormente, el juicio oral”, señaló.

El motivo de la reapertura responde a que la defensa de Andrade busca obtener nuevos certificados y antecedentes desde el Servicio de Impuestos Internos para analizar su relación con un contrato de arriendo cuestionado, que involucraba un inmueble en la comuna de Ñuñoa donde funcionaba la oficina de la fundación.

El abogado del imputado, Diego Sporman, explicó que la reapertura permitirá “solicitar nuevas diligencias, de manera de tener más información de cara al juicio oral y no solo quedarnos con la que tenemos hoy”. Según él, esta medida responde a lo que consideraron una “grave vulneración a los derechos de nuestro representado” durante el cierre inicial de la investigación.

Como efecto práctico, todas las diligencias solicitadas deberán ser realizadas por el Ministerio Público, y la acusación que ya estaba presentada deberá ser reformulada, incorporando los nuevos antecedentes de la carpeta investigativa. Esto implica que la preparación del juicio oral se retrasará hasta que se complete la reapertura y se actualicen las acusaciones.