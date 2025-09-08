;

Delincuentes roban casa en Lampa y agreden a la familia: hijo de dueña de casa fue baleado

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial con diagnóstico reservado y en riesgo vital.

Al menos 6 delincuentes armados protagonizaron un violento robo en una vivienda ubicada en Lampa, región Metropolitana.

Según información preliminar, los asaltantes llegaron hasta el lugar donde intimidaron y agredieron a parte de la familia que se encontraba en la casa.

Los antisociales sustrajeron diversas especies de valor, sin embargo, antes de huir, dispararon en contra de una de las víctimas, que resultó ser un hijo de los dueños de casa.

Esta persona, un hombre de 30 años, fue trasladado hasta un recinto asistencial con diagnóstico reservado y en riesgo vital.

Personal policial se encuentra en el lugar para indagar el hecho.

