Asesinados en la puerta de su casa: esto es lo que se sabe sobre los dos hermanos acribillados en Puente Alto

Ambas víctimas eran mayores de edad y registraban antecedentes penales.

Cristóbal Álvarez

Durante la noche del domingo, dos hermanos murieron tras recibir múltiples disparos en la comuna de Puente Alto.

En concreto, el ataque ocurrió en calle Las Higueras, en la toma Millantú, donde, de acuerdo con la investigación preliminar, ambos fueron interceptados cuando salían de su domicilio.

Vecinos relataron haber escuchado una ráfaga de disparos. Conforme detallaron, uno de los hermanos cayó en la entrada de la vivienda, mientras que el otro falleció al interior del inmueble.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, confirmó que las víctimas eran mayores de edad y registraban antecedentes, entre ellos infracciones a la Ley 20.000.

“Se trabaja con el equipo contra el crimen organizado para levantar evidencia balística y revisar cámaras del entorno”, indicó.

Mientras que el fiscal del equipo ECOH Gamal Massú Haddad, señaló que no se descarta que el doble homicidio esté vinculado a disputas territoriales por tráfico de drogas.

La indagatoria quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, que realiza pericias y diligencias para dar con los responsables.

