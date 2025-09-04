;

Alumna agredió a compañera durante crisis emocional y la expulsaron: Corte de Puerto Montt toma drástica medida

El máximo tribunal del país consideró que la expulsión afectó injustamente los derechos fundamentales de la escolar.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

La Corte Suprema falló a favor de una alumna que había sido expulsada de su establecimiento en Puerto Montt, luego de sufrir una crisis emocional que derivó en una conducta agresiva.

El máximo tribunal consideró que la expulsión afectó injustamente sus derechos fundamentales, como la educación o la integridad psíquica de la alumna.

La Suprema estableció que la decisión educativa fue desproporcionada, sin considerar adecuadamente el contexto psicológico y la situación de vulnerabilidad de la estudiante.

Según la justicia, la expulsión no solo careció de fundamento pedagógico sólido, sino que también perjudicó el derecho a la educación y el trato justo, al no ofrecer alternativas de apoyo emocional antes de aplicar una sanción extrema.

La orden judicial obliga al establecimiento a readmitir a la joven de inmediato, restableciendo su matrícula y garantizando que su historial escolar no quede manchado.

De esta manera, la estudiante volverá este año para retomar su educación en cuatro medio.

