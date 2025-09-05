;

Dueño de departamento en Santiago tendrá que pagar millonaria indemnización a vecino: cometió grave falta y no se hizo responsable

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia. El problema comenzó en 2023.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Peeradon Warithkorasuth

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que acogió una demanda de indemnización por los daños provocados en un departamento por filtraciones de agua desde un piso superior.

Todo el problema comenzó en julio de 2023, cuando el líquido comenzó a caer en una propiedad del mismo edificio ubicado en Santiago, perjudicando el baño, dormitorio y clóset del departamento de los demandantes, y a la vez, generando humedad, hongos y riesgo eléctrico.

Pese a que los afectados intentaron hablar varias veces con el dueño del depto, desde donde provenía el problema, este no respondió e incluso mostró actitudes hostiles.

A la hora de acudir a la justicia se solicitó una indemnización por daños que sumaban $19.639.000.

Tras contactar a expertos para medir todo, se calculó reparación en $8.925.000, más $714.000 en visitas técnicas. Además, los demandantes alegaron daño moral por estrés y malestar, estimado en $2.000.000.

Tras la revisión de pruebas (fotos, videos, informes técnicos y testimonios), el tribunal determinó que las filtraciones provenían del departamento señalado, particulamente del área dela ducha.

Ante la actitud negligente, se condenó al dueño a pagar $11.639.000 por daños emergentes y morales, más reajustes e intereses.

