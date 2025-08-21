;

Senapred emite alerta por riesgo de trombas marinas en la región de La Araucanía

Lluvias y nevadas se registran a esta hora en las comunas de las provincias de Cautín y Malleco.

Juan Castillo

Rodrigo Aguilera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta por riesgo de que se produzcan trombas marinas durante esta jornada en la región de La Araucanía.

Así lo confirmó un informe de la Armada de Chile, que se remitió a la región de la Araucanía para alertar a la población del sector costero.

Senapred está dando a conocer esta información con los equipos de emergencia de los municipios de la costa de la región, lo que se suma a una Alerta Temprana Preventiva vigente por precipitaciones y nevadas.

A esta hora, se registran lluvias y nevadas en las comunas de las provincias de Cautín y Malleco, mientras que el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra cerrado.

