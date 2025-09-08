;

Anticipan la llegada del “escote de la muerte” a Santiago: en qué consiste el fenómeno meteorológico y cómo afectará al tiempo

Un sistema frontal dejará diversas lluvias en algunas regiones de la zona sur del país. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Frazao Studio Latino

Si hay algo que han tenido en común los últimos días, sin duda alguna, son las temperaturas cálidas que se han experimentado en buena parte de la zona central del país.

Sin embargo, dicha condición podría cambiar radicalmente durante los próximos días en algunas regiones de Chile.

Esto último, luego de que diversos pronósticos del tiempo anticipan la llegada de un fenómeno meteorológico conocido como el “escote de la muerte”.

Anticipan la llegada del “escote de la muerte” a Santiago: en qué consiste el fenómeno meteorológico y cómo afectará al tiempo

En concreto, para esta semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) adelantó la llegada de un temporal en la zona sur del país.

Según señaló el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, para la jornada de este lunes se esperan rachas de viento sobre los 85 kilómetros por hora en las regiones de: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

De acuerdo al pronóstico del tiempo, un sistema frontal traerá lluvias desde la noche de este lunes 8 de septiembre hasta la madrugada del miércoles 10. Avanzará de sur a norte, llegando a algunos lugares de la región Metropolitana y también de la región de Valparaíso el miércoles.

¿Qué es el escote de la muerte? En concreto, corresponde a un nombre popular que hace alusión a una masa de aire templado que se forma entre dos frentes fríos. Dicha configuración atmosférica tiene una forma de “V” invertida y actúa como barrera natural que bloquea el paso de lluvias.

De tal manera, esto último provocará que las lluvias lleguen a la región Metropolitana de forma debilitada y de manera aislada sólo en algunas zonas como, por ejemplo, en Melipilla, Paine y San José de Maipo.

