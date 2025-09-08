;

VIDEO. De la muerte de un compañero a acción extrema: los héroes de “Gen V” cuentan lo que nadie sabe sobre la temporada 2

Entre emociones fuertes, nuevas tramas y poderes desbordados, el elenco adelantó a ADN.cl lo que espera a los fans latinoamericanos en el spin-off de “The Boys”.

Nelson Quiroz

Gen V Instagram

Gen V Instagram

La segunda temporada de Gen V, el exitoso spin-off de The Boys, ya genera expectativa entre los seguidores de la saga.

Si bien la producción se estrenará el 17 de septiembre en Prime Video, en junio pasado, ADN.cl conoció detalles de esta segunda parte de la voz de sus propios protagonistas en la previa a su panel en Comic Con México.

Por ejemplo, Lizze Broadway (“Emma”) y Derek Luh ("Jordan Li hombre“), describieron su experiencia en México como “estúpidamente cool” y señalaron que era la primera vez que podían interactuar cara a cara con los seguidores latinoamericanos.

“La gente ama nuestro show, y podemos compartir esto, porque no sabíamos si alguien le gustara. Ahora llegamos aquí, y todo el mundo está como ‘hola’, y yo estoy como ‘hola’”, dijeron.

“Perdimos a un miembro”

Sobre la segunda temporada, ambos coincidieron en que enfrentaron desafíos personales y profesionales. Broadway señaló que “esta temporada empezó bastante pesada, perdimos a un miembro de nuestro equipo muy querido (Chance Perdomo)… los escritores han hecho un trabajo increíble honrando a su memoria. Fue pesado en el corazón, pero también ver el apoyo de nuestros compañeros fue genial”.

ADN

Prime Video

Derek Luh agregó que la experiencia de interpretar a sus personajes resultó catártica: “Entre las temporadas, tienes este crecimiento raro y cargas una pieza de tu personaje contigo. La escritura refleja eso, y es como ‘¡vamos a usar esto en la segunda temporada!’”.

Una moral desafiada

London Thor ("Jordan Li mujer”) y Jaz Sinclair ("Marie Moreau") también compartieron sus expectativas sobre la evolución de sus personajes.

ADN

Prime Video

Nuestra moral se ve desafiada esta temporada. Marie y Jordan enfrentan situaciones en las que elegir entre el bien y el mal no es tan sencillo”, reflexionaron las actrices, agregando que sus personajes no son simples arquetipos de superhéroes, sino seres humanos con inseguridades y determinación: “Marie sigue intentando luchar por lo correcto, y Jordan sigue intentando hacer el bien, aunque con dudas”.

Los actores comentaron también sobre la dinámica de los poderes y la intensidad de las escenas. “Hay mucha acción, circunstancias emocionales intensas y nuevos elementos que desafían a los personajes”, indicó Thor.

Sobre el encuentro con Homelander, Sinclair bromeó: “Ella estaría muy enojada… sería emocionante ver ese enfrentamiento”.

Finalmente, los protagonistas enviaron un mensaje a sus fans latinoamericanos: “Gracias por creer en nuestro show. La segunda temporada está llena de amor, dolor y sorpresas. Hay mucho que esperar”, concluyeron.

