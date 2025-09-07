;

Juan Andrés Lagos (PC) y candidatura a diputado de Jadue: “Daniel es un líder social muy importante en este país”

El dirigente recordó que, pese a los problemas judiciales del exalcalde, su candidatura está habilitada y ha recibido apoyos incluso desde otros sectores.

Mario Vergara

26 DE JUNIO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO

26 DE JUNIO DE 2024 / SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin

En entrevista con Mesa Central, el histórico militante comunista y miembro de la comisión política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, negó que exista un sector de su colectividad que dude de las posibilidades presidenciales de Jeannette Jara. “¿Existe ese grupo? No, no existe”, afirmó, al responder a versiones de prensa sobre eventuales diferencias internas.

Lagos sostuvo que la prioridad del PC es “lograr un hecho histórico inédito” con la candidatura de Jara al mando de una coalición amplia. Aseguró que la orgánica y la Juventud Comunista están “volcadas” al despliegue de campaña y subrayó la cohesión del partido en torno a ese objetivo.

Respecto de Daniel Jadue, candidato a diputado por el distrito 9, Lagos señaló que el respaldo a su postulación no compite ni interfiere con el despliegue presidencial. “Daniel es un líder social muy importante en este país”, dijo, destacando avances municipales alcanzados en Recoleta “con pocos recursos” y valorados más allá de las filas comunistas.

“Mucha gente no comunista reconoce lo que ha hecho por una comuna humilde,donde con pocos recursos se lograron avances significativos bajo su gestión”,agregó.

El dirigente recordó que, pese a los problemas judiciales del exalcalde, su candidatura está habilitada y ha recibido apoyos incluso desde otros sectores. En ese marco citó declaraciones del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades —militante de Renovación Nacional— en favor del derecho de Jadue a competir, advirtiendo que impedir su postulación “dañaría sus derechos constitucionales”.

“El presidente de laAsociación Chilena de Municipalidades,deRenovación Nacional,dijo que Daniel Jadue es una de las personas que más cosas ha hecho en una municipalidaden términos de transformación y cuidado, y que no permitirle ser candidato dañaría sus derechos constitucionales”, señaló Lagos.

Lagos cerró recalcando que el PC mantendrá un foco dual: fortalecer la opción presidencial de Jara y acompañar a sus cartas parlamentarias, con el objetivo de consolidar un resultado electoral “histórico” para la colectividad.

