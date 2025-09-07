Presidente UDI descarta querella por “campaña sucia” con bots contra Matthei

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que no presentarán acciones legales tras el reportaje de CHV Noticias que reveló la existencia de grupos organizados que, mediante cuentas falsas o automatizadas (“bots”), habrían amplificado mensajes de desinformación contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La propia exalcaldesa calificó la operación como una “campaña asquerosa” y “orquestada”.

En entrevista con Mesa Central (Canal 13), Ramírez recordó que su partido ya había advertido el fenómeno “hace dos meses”, particularmente por la difusión de rumores sobre la salud mental de Matthei. “Esto le da la razón a nuestras sospechas”, señaló.

Pese a ello, el timonel gremialista descartó judicializar el caso. “Ya tomamos la decisión de que no nos vamos a querellar. La gente está aburrida de que los políticos sigan peleando entre sí, y llevar esto a tribunales me parece una muy mala idea en periodo electoral”, afirmó.

Ramírez también evitó atribuir la operación a la campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Sería irresponsable hacerlo porque no tenemos ninguna prueba. Esto es una campaña sucia que existe y perjudica a Evelyn Matthei. Son las mismas cuentas que la atacan las que lo defienden a él y suben sus contenidos. Pero si hay algún vínculo con un comando, eso es algo que yo no puedo afirmar”, puntualizó.

El reportaje de CHV expuso una aparente coordinación en redes sociales para instalar rumores y amplificarlos con cuentas automatizadas, práctica que Matthei y la UDI exigen frenar, aunque por ahora sin acciones legales de por medio.