;

Presidente UDI descarta querella por “campaña sucia” con bots contra Matthei

Guillermo Ramírez confirmó que no judicializarán el caso revelado por CHV, pese a los ataques coordinados y “asquerosos” denunciados por la candidata de Chile Vamos.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que no presentarán acciones legales tras el reportaje de CHV Noticias que reveló la existencia de grupos organizados que, mediante cuentas falsas o automatizadas (“bots”), habrían amplificado mensajes de desinformación contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La propia exalcaldesa calificó la operación como una “campaña asquerosa” y “orquestada”.

En entrevista con Mesa Central (Canal 13), Ramírez recordó que su partido ya había advertido el fenómeno “hace dos meses”, particularmente por la difusión de rumores sobre la salud mental de Matthei. “Esto le da la razón a nuestras sospechas”, señaló.

Revisa también:

ADN

Pese a ello, el timonel gremialista descartó judicializar el caso. “Ya tomamos la decisión de que no nos vamos a querellar. La gente está aburrida de que los políticos sigan peleando entre sí, y llevar esto a tribunales me parece una muy mala idea en periodo electoral”, afirmó.

Ramírez también evitó atribuir la operación a la campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Sería irresponsable hacerlo porque no tenemos ninguna prueba. Esto es una campaña sucia que existe y perjudica a Evelyn Matthei. Son las mismas cuentas que la atacan las que lo defienden a él y suben sus contenidos. Pero si hay algún vínculo con un comando, eso es algo que yo no puedo afirmar”, puntualizó.

El reportaje de CHV expuso una aparente coordinación en redes sociales para instalar rumores y amplificarlos con cuentas automatizadas, práctica que Matthei y la UDI exigen frenar, aunque por ahora sin acciones legales de por medio.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad