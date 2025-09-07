;

VIDEO. Robo con violencia afecta a familia en La Pintana: delincuentes se llevan joyas, teléfonos y camionetas

El asalto ocurrió alrededor de las 4:40 de la mañana y afectó a una familia de seis integrantes, entre ellos una adulta mayor.

Verónica Villalobos

Santiago

En la madrugada de este domingo 7 de septiembre, una familia de La Pintana vivió momentos de terror cuando su vivienda fue violentamente asaltada por un grupo de delincuentes.

Según los afectados, el ingreso se produjo alrededor de las 4:40 de la mañana, cuando tres antisociales abrieron la reja utilizando un elemento que les permitió hacerlo rápidamente, sin necesidad de forzarla.

ADN

Cómo sucedió el violento asalto

Según el testimonio de uno de los miembros de la familia, una de las víctimas se despertó al encontrarse con los sujetos en su pieza, quienes buscaban las llaves de los automóviles. Ante su reacción, los antisociales la tomaron y la obligaron violentamente a mostrarles dónde se encontraban las llaves.

Mientras tanto, la adulta mayor de la familia se percató del ingreso de los asaltantes al notar que revisaban los cajones; en respuesta, los delincuentes la encerraron en una habitación, asegurándose de mantener controlada a la familia mientras realizaban el robo.

Los delincuentes lograron sustraer joyas, teléfonos y dos camionetas. Junto con esto, y a partir del mismo relato, los moradores declararon que pudieron identificar que uno de los asaltantes portaba un arma, aunque no lograron determinar su tipo ni calibre.

Al lugar llegaron efectivos de Carabineros, quienes recopilaron los primeros antecedentes y establecieron que tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) deberán hacerse cargo de la indagatoria para dar con los responsables de este asalto con violencia.

