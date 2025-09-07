Carabineros detuvo a sujetos que lanzaban objetos en medio de la romería en Santiago

Durante la mañana de este domingo, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros detuvo a un grupo de individuos que lanzaba objetos contundentes en la intersección de San Antonio con Monjitas, en pleno centro de Santiago.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los patrullajes preventivos que mantiene la policía en zonas de alta concurrencia por la tradicional romería al Cementerio General, en homenaje a las víctimas de la dictadura.

Según información preliminar, los detenidos fueron reducidos en el lugar y trasladados a una unidad policial para verificar su identidad y situación judicial.

Fuentes policiales indicaron que uno de los sujetos fue interceptado portando objetos para cometer delitos, presuntamente para utilizarlos durante la manifestación, la cual se desarrolló de manera mayoritariamente pacífica y sin otros incidentes.

El operativo no dejó personas lesionadas ni daños a la infraestructura pública.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a planificar los desplazamientos con anticipación y preferir rutas alternativas en el centro de la capital, con el fin de evitar atochamientos durante el desarrollo de la actividad.