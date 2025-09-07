Carabinero de franco frustra asalto en Estación Central y dispara a uno de los asaltantes

Durante la noche del sábado, un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco frustró un robo en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Según detalló el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, cerca de las 21:00 horas en la intersección de calle Hermanos Arellano con avenida Libertador Bernardo O’Higgins, el carabinero presenció un asalto en curso en el que los delincuentes portaban armas de fuego.

Ante la situación, el uniformado hizo uso de su arma institucional , hiriendo en la pierna a uno de los ocho participantes del intento de robo. Los otros siete sujetos escaparon sin concretar el delito.

Carabineros informó que el individuo lesionado recibió atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital.

“Gracias a su intervención se evitó un delito mayor y resguardó la integridad de las personas que estaban siendo víctimas de este hecho”, destacó el oficial Sepúlveda.