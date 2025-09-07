;

Carabinero de franco frustra asalto en Estación Central y dispara a uno de los asaltantes

El carabinero fue testigo del intento de asalto de ocho sujetos y utilizó su arma de servicio para repelerlo.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Durante la noche del sábado, un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco frustró un robo en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Revisa también:

ADN

Según detalló el teniente Álvaro Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, cerca de las 21:00 horas en la intersección de calle Hermanos Arellano con avenida Libertador Bernardo O’Higgins, el carabinero presenció un asalto en curso en el que los delincuentes portaban armas de fuego.

Ante la situación, el uniformado hizo uso de su arma institucional, hiriendo en la pierna a uno de los ocho participantes del intento de robo. Los otros siete sujetos escaparon sin concretar el delito.

Carabineros informó que el individuo lesionado recibió atención médica y se encuentra fuera de riesgo vital.

Gracias a su intervención se evitó un delito mayor y resguardó la integridad de las personas que estaban siendo víctimas de este hecho”, destacó el oficial Sepúlveda.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad