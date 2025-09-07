Muere Rosa Roisinblit a los 106 años: el adiós a una histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo

Santiago

A los 106 años murió Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la defensa de los derechos humanos, quien dedicó su vida a buscar a los nietos robados por la dictadura argentina y logró reencontrarse con su propio nieto tras más de dos décadas de lucha.

Nacida en 1919 en Santa Fe, hija de colonos judíos, Rosa se formó como obstetra antes de convertirse en una de las principales referentes de la lucha contra el terrorismo de Estado. En 1978, su hija Patricia Julia, militante montonera embarazada de ocho meses, fue secuestrada junto a su pareja, José Manuel Pérez Rojo. Su primera nieta, Mariana, quedó al cuidado de familiares, mientras que el segundo, Rodolfo Fernando, nació en la ESMA y permaneció desaparecido durante 21 años.

La tragedia personal la impulsó a unirse al grupo de mujeres que luego serían las Abuelas de Plaza de Mayo. Desde entonces, Roisinblit golpeó puertas en Argentina y en el exterior, colaboró en la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y fue clave en la búsqueda de cientos de nietos apropiados.

En 2000, tras una denuncia anónima, pudo reencontrarse con su nieto Guillermo, quien aceptó hacerse los análisis de ADN que confirmaron el vínculo. El momento fue uno de los más significativos de su vida y marcó la continuidad de una lucha que nunca abandonó, incluso en sus últimos años.

Abuelas de Plaza de Mayo la despidió con un homenaje agradeciendo su entrega, mientras que su nieta Mariana escribió: “Para mí sos eterna”.

Guillermo, por su parte, señaló que le reconfortaba pensar que su abuela “se vuelve a encontrar con mi mamá y con su gran amor, mi abuelo Benjamín”.