Quién fue Hissène Habré, apodado el “Pinochet africano”

Hissène Habré (1942–2021) gobernó Chad con puño de hierro entre 1982 y 1990. Su policía política (la DDS) dejó un rastro de atrocidades: una comisión oficial chadiana calculó al menos 40.000 asesinatos y más de 200.000 casos de tortura, cifras que lo hicieron conocido como el “Pinochet de África”.

Llegó al poder en plena Guerra Fría y contó con apoyo exterior —notablemente de Estados Unidos y Francia— como dique frente a la injerencia de Muamar Gadafi desde la vecina Libia. Ese contexto geopolítico le dio margen para consolidar un régimen represivo contra opositores reales o percibidos.

Derrocado en 1990 por Idriss Déby, Habré huyó y se refugió en Senegal. Durante años, las víctimas —articuladas con organizaciones de derechos humanos— empujaron una causa transnacional inspirada en parte por el precedente judicial abierto contra Augusto Pinochet a fines de los 90, conisgna BBC Mundo.

En 2016, un tribunal especial africano con sede en Dakar (las Cámaras Africanas Extraordinarias) lo condenó a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y torturas, incluida violencia sexual sistemática. Fue el primer exjefe de Estado juzgado y condenado en África por tribunales africanos, un hito para la justicia regional.

Habré murió en 2021 en Dakar, mientras cumplía su sentencia. Su caso quedó como emblema de que la presión de las víctimas y la cooperación internacional pueden romper décadas de impunidad.