;

Quién fue Hissène Habré, apodado el “Pinochet africano”

Hissène Habré gobernó Chad durante ocho años, desde 1982 hasta ser derrocado en 1990.

Mario Vergara

Quién fue Hissène Habré, apodado el “Pinochet africano”

Quién fue Hissène Habré, apodado el “Pinochet africano” / Raphael GAILLARDE

Hissène Habré (1942–2021) gobernó Chad con puño de hierro entre 1982 y 1990. Su policía política (la DDS) dejó un rastro de atrocidades: una comisión oficial chadiana calculó al menos 40.000 asesinatos y más de 200.000 casos de tortura, cifras que lo hicieron conocido como el “Pinochet de África”.

Llegó al poder en plena Guerra Fría y contó con apoyo exterior —notablemente de Estados Unidos y Francia— como dique frente a la injerencia de Muamar Gadafi desde la vecina Libia. Ese contexto geopolítico le dio margen para consolidar un régimen represivo contra opositores reales o percibidos.

Revisa también:

ADN

Derrocado en 1990 por Idriss Déby, Habré huyó y se refugió en Senegal. Durante años, las víctimas —articuladas con organizaciones de derechos humanos— empujaron una causa transnacional inspirada en parte por el precedente judicial abierto contra Augusto Pinochet a fines de los 90, conisgna BBC Mundo.

En 2016, un tribunal especial africano con sede en Dakar (las Cámaras Africanas Extraordinarias) lo condenó a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y torturas, incluida violencia sexual sistemática. Fue el primer exjefe de Estado juzgado y condenado en África por tribunales africanos, un hito para la justicia regional.

ADN

Pierre PERRIN

Habré murió en 2021 en Dakar, mientras cumplía su sentencia. Su caso quedó como emblema de que la presión de las víctimas y la cooperación internacional pueden romper décadas de impunidad.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad