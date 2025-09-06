;

Despedida multitudinaria para Giorgio Armani en Milán

Miles de personas dan el último adiós al “rey” de la moda al comienzo de un velatorio que durará todo el fin de semana.

Verónica Villalobos

Santiago

Milán empezó este sábado a rendir un homenaje multitudinario al “rey” de la moda, Giorgio Armani, cuyo cuerpo será velado todo el fin de semana tras su fallecimiento el jueves, a los 91 años.

Cientos de personas empezaron a hacer cola desde primera hora para pasar ante el féretro de madera clara del legendario diseñador instalada en la sede del grupo Armani, en esa ciudad del norte de Italia.

La capilla ardiente, que permanecerá abierta también el domingo, fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, donde Armani encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

Los asistentes depositaron grandes coronas de rosas blancas a la entrada de la sala donde descansa el féretro, junto a libros de condolencias. “Era un hombre increíble, dejó una gran huella. Era un ejemplo, severo, a veces duro, pero muy humano”, dijo a AFP emocionada, Silvia Albonetti, una vendedora en Emporio Armani, una de las marcas del diseñador.

Un desfile de personalidades

Entre la gente que esperaba la apertura de la capilla ardiente se encontraba el arquitecto Stefano Boeri, quien no entró por la entrada reservada a las personalidades, e hizo cola como muchos visitantes: “En mi opinión es la manera más correcta de estar allí”, dijo el arquitecto a los medios.

Antes de la apertura del velatorio, a las nueve de la mañana, ya se había formado una gran fila de gente que esperaba para despedir a Giorgio Armani.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala. “Milán está lleno de Armani; será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad”, declaró Sala.

