;

Prisión preventiva para imputado que apuñaló a su expareja en Alto Hospicio: tenía orden de alejamiento

El imputado llegó en estado de ebriedad al domicilio de la víctima, donde continuó bebiendo alcohol antes de agredirla.

Cristóbal Álvarez

Prisión preventiva para imputado que apuñaló a su expareja en Alto Hospicio: tenía orden de alejamiento

Prisión preventiva para imputado que apuñaló a su expareja en Alto Hospicio: tenía orden de alejamiento / Diego Martin

Durante este viernes, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato.

En concreto, en un domicilio de las tomas de El Boro, en Alto Hospicio, un hombre fue detenido tras apuñalar a su exconviviente en medio de un ataque de celos.

Según la Fiscalía, llegó al lugar en estado de ebriedad cerca de las 02:30 horas, pese a que tenía prohibición de acercarse por una causa previa de violencia intrafamiliar.

Revisa también:

ADN

La fiscal de la Unidad de Género, Virginia Aravena, explicó que el imputado permaneció en la casa consumiendo alcohol y, en determinado momento, tomó un cuchillo desde la cocina y lo utilizó para agredir a la víctima en la cabeza de forma reiterada.

Adicionalmente, detalló que la mujer, madre de un hijo en común con el atacante, ya lo había denunciado por lesiones menos graves en otra ocasión.

Con esos antecedentes, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando además un plazo de 70 días para desarrollar la investigación.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad