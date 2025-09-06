Prisión preventiva para imputado que apuñaló a su expareja en Alto Hospicio: tenía orden de alejamiento / Diego Martin

Durante este viernes, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó la prisión preventiva de un imputado formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato.

En concreto, en un domicilio de las tomas de El Boro, en Alto Hospicio, un hombre fue detenido tras apuñalar a su exconviviente en medio de un ataque de celos.

Según la Fiscalía, llegó al lugar en estado de ebriedad cerca de las 02:30 horas, pese a que tenía prohibición de acercarse por una causa previa de violencia intrafamiliar.

La fiscal de la Unidad de Género, Virginia Aravena, explicó que el imputado permaneció en la casa consumiendo alcohol y, en determinado momento, tomó un cuchillo desde la cocina y lo utilizó para agredir a la víctima en la cabeza de forma reiterada.

Adicionalmente, detalló que la mujer, madre de un hijo en común con el atacante, ya lo había denunciado por lesiones menos graves en otra ocasión.

Con esos antecedentes, el Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado, fijando además un plazo de 70 días para desarrollar la investigación.