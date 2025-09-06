;

Voraz incendio en deja un fallecido en Viña del Mar

El fuego consumió por completo una vivienda de material ligero en la población La Conquista.

Verónica Villalobos

Santiago

La mañana de este sábado un incendio afectó a una vivienda en la población La Conquista, en el sector de Miraflores Alto de Viña del Mar, dejando como saldo la muerte de una persona.

De acuerdo con la información entregada por Bomberos, el siniestro comenzó cerca de las 07:30 horas y, al llegar las primeras unidades al lugar, la casa ya estaba completamente envuelta en llamas.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Héctor Cáceres, explicó que la prioridad fue evitar la propagación: “El incendio fue rápidamente controlado y se evitó que se propagara a propiedades colindantes”.

Siniestro dejó un fallecido

En total, cuatro compañías trabajaron en la emergencia hasta extinguir el fuego. Sin embargo, durante la inspección posterior al control del siniestro, se encontró el cuerpo sin vida de la víctima, un hombre de 61 años.

Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para esclarecer el origen del incendio y confirmar la identidad del fallecido, mientras vecinos del sector lamentaron la pérdida ocurrida en plena mañana de sábado.

