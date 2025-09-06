Kast lidera encuesta Panel Ciudadano-UDD y Matthei acorta distancia con Jara

Durante este domingo, la encuesta Panel Ciudadano-UDD confirmó cuál es el candidato que encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.

En concreto, es el candidato republicano José Antonio Kast el que sigue liderando la intención de voto con un 27%.

En el segundo lugar permanece la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC), con un 24% sin variaciones respecto a la medición anterior.

Sin embargo, la principal alza fue para Evelyn Matthei, quien alcanzó un 18% de respaldo tras subir cuatro puntos, reduciendo la brecha con los líderes de la contienda.

Más atrás se ubican Franco Parisi con un 10%, Johannes Kaiser con 6%, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 2% cada uno, y Eduardo Artés con 1%.

El estudio también evidenció una caída de los votantes indecisos, que pasaron de 8% a 5%, lo que refleja una mayor consolidación de las preferencias en la recta final hacia los comicios.

Segunda vuelta

En cuanto a la segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 48% contra 30% , mientras que Matthei superaría a la candidata del oficialismo con 47% frente a 29%.

Entre los votantes habituales, Jara lidera con un 31%, pero Kast se impone entre los electores obligados con un 29%.