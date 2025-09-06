;

“Fue un cambio intenso”: Camila Andrade revela dificultades tras abandonar el departamento en el que vivía con Kaminski

La animadora y el locutor radial habían tomado la decisión de separarse luego de que este último fuera vinculado al “Rey de Meiggs” y al presunto autor intelectual de su asesinato.

Alejandro Basulto

Camila Andrade habló públicamente sobre las dificultades que enfrentó después de abandonar el departamento en el que vivía junto a Francisco Kaminski, confirmando así el cambio de residencia que el locutor radial había comentado días atrás.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer relató que el proceso de mudanza fue especialmente agotador. “Bueno, vamos reapareciendo por acá, poco a poco. Les había dicho que les iba a contar un poquito más personalizadamente a fondo por aquí”, comenzó explicando a sus seguidores.

De acuerdo con trascendidos, la presión de la comunidad donde residían habría influido en la decisión, considerando la presencia constante de la prensa y los episodios de amenazas y extorsiones denunciados por Kaminski.

ADN

Según se indicó, el animador llegó a un acuerdo para terminar el contrato de arriendo y entregar el inmueble antes de finalizar agosto.

Nosotros pedimos terminar el contrato y salir de ahí. ¡Nadie nos ha echado! Para que quede claro. Es todo lo que te puedo contar”, expresó Kaminski en un mensaje a Michael Roldán.

El periodista remarcó que utilizó el término “nosotros”, lo que aludiría a Camila Andrade, pese a rumores que señalaban un quiebre en la relación.

Sobre cómo le afectó la mudanza, la exconductora de Caja de Pandora mencionó: “Me mantuvo superocupada, estaba superagotada porque fue un cambio intenso”.

“Y algo pasó que justo, apenas terminé ese cambio, no sé si me bajaron las defensas o algo, pero estuve toda esta semana, o la mayor parte de la semana, en cama, superresfriada”, añadió.

Finalmente, Camilaa Andrade aseguró “ahora estoy como saliendo de ahí, poco a poco. Así que cuidado con los bicharracos que andan por ahí”.

