“Fue un cambio intenso”: Camila Andrade revela dificultades tras abandonar el departamento en el que vivía con Kaminski

Camila Andrade habló públicamente sobre las dificultades que enfrentó después de abandonar el departamento en el que vivía junto a Francisco Kaminski, confirmando así el cambio de residencia que el locutor radial había comentado días atrás.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer relató que el proceso de mudanza fue especialmente agotador. “Bueno, vamos reapareciendo por acá, poco a poco. Les había dicho que les iba a contar un poquito más personalizadamente a fondo por aquí”, comenzó explicando a sus seguidores.

De acuerdo con trascendidos, la presión de la comunidad donde residían habría influido en la decisión, considerando la presencia constante de la prensa y los episodios de amenazas y extorsiones denunciados por Kaminski.

Según se indicó, el animador llegó a un acuerdo para terminar el contrato de arriendo y entregar el inmueble antes de finalizar agosto.

“Nosotros pedimos terminar el contrato y salir de ahí. ¡Nadie nos ha echado! Para que quede claro. Es todo lo que te puedo contar”, expresó Kaminski en un mensaje a Michael Roldán.

El periodista remarcó que utilizó el término “nosotros”, lo que aludiría a Camila Andrade, pese a rumores que señalaban un quiebre en la relación.

Sobre cómo le afectó la mudanza, la exconductora de Caja de Pandora mencionó: “Me mantuvo superocupada, estaba superagotada porque fue un cambio intenso”.

“Y algo pasó que justo, apenas terminé ese cambio, no sé si me bajaron las defensas o algo, pero estuve toda esta semana, o la mayor parte de la semana, en cama, superresfriada”, añadió.

Finalmente, Camilaa Andrade aseguró “ahora estoy como saliendo de ahí, poco a poco. Así que cuidado con los bicharracos que andan por ahí”.