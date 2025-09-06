José Antonio Neme volvió a referirse públicamente a la llamada Ley Duque, iniciativa que impulsa tras la muerte de su perro de 11 años.

Este proyecto tiene como objetivo de otorgar un día hábil de permiso laboral o escolar a quienes sufran la partida de una mascota registrada en el Registro Nacional de Mascotas.

La propuesta legislativa ya tuvo un primer avance legislativo. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar, lo que permitirá que la propuesta sea votada en sala y, posteriormente, analizada por el Senado.

En Instagram, Neme a través de un video expresó: “Ustedes saben que yo desde hace algún tiempo, junto a una serie de parlamentarios de diversas bancadas, estamos empujando la Ley Duque”.

“Para que ustedes, si tienen una mascota de compañía, que lamentablemente fallece, puedan tomarse legalmente un día libre para vivir su duelo y luego recuperarlo en el futuro para que no haya problemas con la productividad”, añadió.

Luego, el periodista recalcó: “A mí de verdad que me encantaría que cada uno de ustedes que ha vivido, que ha cuidado, que ha contenido y que ha sido amado por un animal de compañía, pueda despedirlo como corresponde”.

Además, pidió que los candidatos lo sumen a su programa

Más adelante, el conductor de Mucho Gusto señaló: “Quiero que este mensaje que llegue al gobierno, especialmente a la ministra Lobos, a la ministra Vallejo, al ministro Elizalde o al Presidente de la República y que el gobierno le ponga patrocinio a este proyecto tan lindo”.

“Que algún candidato, quizás de todos los que están hoy día peleando por la presidencia, de una manera generosa también puedan abrazar este proyecto y dejen de lado la toxicidad y la putrefacción de las campañas políticas”, complementó.

Neme cerró señalando que es “un proyecto que puede beneficiar a tantos. Si tú tienes una mascota, si tú eres de una familia multiespecie y quieres que cuando tu mascota aparta y trascienda, puedas tomarte un día libre en tu trabajo y vivir tu duelo, comenta este video y hagamos llegar este mensaje al presidente de la República"

”Y a la actual administración o a los candidatos presidenciales”, cerró.