;

VIDEO. Neme se dirige al gobierno por proyecto que daría un día de duelo por muerte de mascota: “Puede beneficiar a tantos”

La denominada “Ley Duque” se llama así en honor al difunto perrito del animador de “Mucho Gusto”.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

José Antonio Neme volvió a referirse públicamente a la llamada Ley Duque, iniciativa que impulsa tras la muerte de su perro de 11 años.

Este proyecto tiene como objetivo de otorgar un día hábil de permiso laboral o escolar a quienes sufran la partida de una mascota registrada en el Registro Nacional de Mascotas.

La propuesta legislativa ya tuvo un primer avance legislativo. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar, lo que permitirá que la propuesta sea votada en sala y, posteriormente, analizada por el Senado.

Revisa también:

ADN

En Instagram, Neme a través de un video expresó: “Ustedes saben que yo desde hace algún tiempo, junto a una serie de parlamentarios de diversas bancadas, estamos empujando la Ley Duque”.

Para que ustedes, si tienen una mascota de compañía, que lamentablemente fallece, puedan tomarse legalmente un día libre para vivir su duelo y luego recuperarlo en el futuro para que no haya problemas con la productividad”, añadió.

Luego, el periodista recalcó: “A mí de verdad que me encantaría que cada uno de ustedes que ha vivido, que ha cuidado, que ha contenido y que ha sido amado por un animal de compañía, pueda despedirlo como corresponde”.

Además, pidió que los candidatos lo sumen a su programa

Más adelante, el conductor de Mucho Gusto señaló: “Quiero que este mensaje que llegue al gobierno, especialmente a la ministra Lobos, a la ministra Vallejo, al ministro Elizalde o al Presidente de la República y que el gobierno le ponga patrocinio a este proyecto tan lindo”.

Que algún candidato, quizás de todos los que están hoy día peleando por la presidencia, de una manera generosa también puedan abrazar este proyecto y dejen de lado la toxicidad y la putrefacción de las campañas políticas”, complementó.

Neme cerró señalando que es “un proyecto que puede beneficiar a tantos. Si tú tienes una mascota, si tú eres de una familia multiespecie y quieres que cuando tu mascota aparta y trascienda, puedas tomarte un día libre en tu trabajo y vivir tu duelo, comenta este video y hagamos llegar este mensaje al presidente de la República"

Y a la actual administración o a los candidatos presidenciales”, cerró.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad