El cantante Juan David Rodríguez volvió a referirse públicamente a la controversia sobre la paternidad de su hijo menor.

Esta vez, en Only Fama, el intérprete se retractó de lo dicho días atrás en Primer Plano, donde había asegurado que el niño no era suyo a pesar de que una prueba de ADN resultó positiva.

“Revisé la entrevista y noté, evidentemente, que me dejé llevar por la rabia, me conecté con el pasado, con las frustraciones, con los miedos, con lo tormentoso que ha sido todo esto”, señaló.

“Estuve leseando todo el embarazo... El embarazo fue el peak de nuestra relación. Nació el bebé y lo inscribí, teníamos un proyecto familia y eso se terminó por infidelidades que yo empecé a vivir”, añadió.

En esa misma línea, explicó que el cuestionamiento sobre el ADN no tenía sentido. “Yo hablé ese tema de estúpido. En el momento en que yo le puse mi apellido, es mi hijo”, aclaró.

Juan David Rodríguez: “Yo lo que quiero, primero, es pedirle perdón a mi hijo”

Durante la transmisión, lo enfrentaron directamente y le consultaron por qué negó a su hijo. El exintegrante de Rojo respondió: “En ese momento me dejé llevar por mi ira, me conecté con el pasado y empecé a hablar esas pelotudeces que tenía muy íntimo, dentro de mí”.

Luego, el cantante expresó: “Yo lo que quiero, primero, es pedirle perdón a mi hijo, porque así, como puedes ver, estos registros quedan para siempre. Yo me referí pésimo...”.

Además, el artista agregó: “Yo estoy vivo porque tengo una hija de 9 años, me he sacado la cresta para ser un buen papá. La cagué y le vengo a pedir perdón a mi hijo, que el día de mañana vea esto, que estoy pidiéndole perdón de todo corazón porque ocupé malas las palabras, me dejé llevar por la rabia, güey”.

Finalmente, Juan David Rodríguez adelantó: “Ahora viene la pensión, después vienen las visitas, si van a ser vigiladas o no. Tratar de armar un vínculo con él”. Asimismo, aseguró que ya no ve necesaria otra prueba de ADN.