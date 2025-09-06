Fiscalía pide sobreseimiento definitivo de Boric en caso por contratación de abogado

Durante esta semana, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el sobreseimiento definitivo del Presidente Gabriel Boric, investigado por la contratación de un abogado con recursos públicos en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

El caso se abrió luego de que la Presidencia contratara, mediante trato directo, al abogado Jonatan Valenzuela Saldías en enero pasado, por un monto de 350 UF (cerca de $13,8 millones), para representar al Mandatario en la causa.

Tras conocerse el pago, Raimundo Palamara, abogado de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en la causa, presentó una acción penal por presunta malversación de caudales públicos.

Según explicó, la normativa “solo permite el uso de fondos fiscales para defensas vinculadas a actuaciones legítimas dentro de las funciones del cargo”.

Pese a ello, el fiscal adjunto Ricardo Soto, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, ingresó esta semana la solicitud de sobreseimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

El tribunal fijó audiencia para el próximo viernes 14 de noviembre, a las 09:00 horas, en el Centro de Justicia, donde se resolverá la petición de la Fiscalía.