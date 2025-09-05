Sueldos superan los $3 millones: Ministerio de las Culturas abre postulaciones de trabajo (y así puedes participar)

En diversos momentos del año, empresas, instituciones u organismos ofrecen una serie de vacantes laborales a la población.

Esto viene como “anillo al dedo” para todas aquellas personas que, por uno u otro motivo, se encuentran desempleadas y están en busca de trabajo.

Bajo ese contexto, es que se dio a conocer que el Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está en busca de trabajadores que puedan ocupar vacantes laborales que están disponibles.

Dichas ofertas de trabajo están disponibles en línea y son en regiones ubicadas en el norte y el sur de Chile.

Respecto a las remuneraciones de los trabajos, hay algunos empleos en los que los sueldos superan los $3 millones.

Sueldos superan los $3 millones: Ministerio de Las Culturas abre ofertas de trabajo (y así puedes postular)

En concreto, según detalla el sitio web de Empleos Públicos, son cuatro distintas oportunidades laborales que ofrece el Ministerio de Las Culturas. A continuación el detalle:

Guardia de seguridad (Coyhaique): $1.044.130 de sueldo

de sueldo Arquitectos/as para oficina Técnica Regional Biobío y Oficina Técnica Regional Antofagasta (Concepción y Antofagasta): $2.037.848 de sueldo.

de sueldo. Profesional de Apoyo Extensión Cultural y Comunicaciones (Coyhaique): $3.206.843 de sueldo.

de sueldo. Encargado regional de Patrimonio Cultural Inmaterial (Maule y Atacama): $2.334.755 de sueldo.

Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los trabajos, pueden hacerlo a través de la plataforma Empleos Públicos (disponible aquí) y escribir en el buscador “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”.

Una vez dentro del sitio web, deben ingresar al trabajo que estimen conveniente y presionar “Postular a la convocatoria”. Por último, se debe seguir el paso a paso que se señala en la plataforma.