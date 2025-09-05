;

Sueldos superan los $3 millones: Ministerio de las Culturas abre postulaciones de trabajo (y así puedes participar)

Las oportunidades laborales se encuentran disponibles en línea para su respectiva postulación.

Sebastián Escares

Ministerio de las Culturas

Ministerio de las Culturas

En diversos momentos del año, empresas, instituciones u organismos ofrecen una serie de vacantes laborales a la población.

Esto viene como “anillo al dedo” para todas aquellas personas que, por uno u otro motivo, se encuentran desempleadas y están en busca de trabajo.

Bajo ese contexto, es que se dio a conocer que el Ministerio de Las Culturas, las Artes y el Patrimonio, está en busca de trabajadores que puedan ocupar vacantes laborales que están disponibles.

Dichas ofertas de trabajo están disponibles en línea y son en regiones ubicadas en el norte y el sur de Chile.

Revisa también:

ADN

Respecto a las remuneraciones de los trabajos, hay algunos empleos en los que los sueldos superan los $3 millones.

Sueldos superan los $3 millones: Ministerio de Las Culturas abre ofertas de trabajo (y así puedes postular)

En concreto, según detalla el sitio web de Empleos Públicos, son cuatro distintas oportunidades laborales que ofrece el Ministerio de Las Culturas. A continuación el detalle:

  • Guardia de seguridad (Coyhaique): $1.044.130 de sueldo
  • Arquitectos/as para oficina Técnica Regional Biobío y Oficina Técnica Regional Antofagasta (Concepción y Antofagasta): $2.037.848 de sueldo.
  • Profesional de Apoyo Extensión Cultural y Comunicaciones (Coyhaique): $3.206.843 de sueldo.
  • Encargado regional de Patrimonio Cultural Inmaterial (Maule y Atacama): $2.334.755 de sueldo.

Aquellas personas que estén interesadas en postular a uno de los trabajos, pueden hacerlo a través de la plataforma Empleos Públicos (disponible aquí) y escribir en el buscador “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”.

Una vez dentro del sitio web, deben ingresar al trabajo que estimen conveniente y presionar “Postular a la convocatoria”. Por último, se debe seguir el paso a paso que se señala en la plataforma.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad