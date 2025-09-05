;

Gmail lleno: cómo liberar espacio sin pagar (guía rápida y efectiva)

Con estos simples trucos puedes eliminar el contenio de tu correo que ya no necesitas.

Mario Vergara

INDIA - 2024/02/04: In this photo illustration, a new Gmail logo is seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

INDIA - 2024/02/04: In this photo illustration, a new Gmail logo is seen displayed on a smartphone. (Photo Illustration by Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Si te aparece el aviso de “cuota casi llena” en Gmail, no necesitas comprar más almacenamiento de inmediato. Con unas búsquedas inteligentes y un par de limpiezas, puedes recuperar varios gigas en minutos. Aquí va el paso a paso.

1) El truco exprés: encontrar y borrar correos gigantes

  • En la barra de búsqueda de Gmail escribe:larger:15M (también funciona larger:15MB)Verás todos los mensajes que pesan más de ~15 MB. Revisa y elimina lo que no necesites (especialmente cadenas con adjuntos repetidos).
  • Vacía la Papelera después para que el espacio se libere de verdad.

2) Más búsquedas útiles para limpiar rápido

Pega estos filtros en la barra de Gmail para ubicar “los que más pesan” o los más antiguos:

  • Antiguos (3+ años): older_than:3y
  • Con adjuntos: has:attachment
  • Adjuntos muy pesados (ej. PDFs): has:attachment filename:pdf larger:5M
  • Promociones/boletines para borrar en bloque: category:promotions o busca por asunto estándar de newsletters y selecciona “anular suscripción” y “eliminar”.

Consejo: ordena por tamaño (icono de “ordenar por”) cuando esté disponible o filtra por larger: con distintos valores (10M, 20M, etc.).

3) Vacía Spam y Papelera

  • Spam y Papelera se purgan solos a los 30 días, pero si los vacías manualmente, recuperas espacio al instante.

4) Descarga adjuntos y elimina el correo

  • Si el archivo lo necesitas: descárgalo a tu PC o súbelo a Google Drive (o a tu nube preferida) y borra el mensaje con el adjunto del correo.Tip: en Drive puedes luego compartir el enlace y no saturar Gmail con reenvíos pesados.

5) Recuerda: el espacio es compartido

Tu cuota de almacenamiento se reparte entre:

  • Gmail: todos los correos (recibidos, enviados, spam, papelera) y especialmente los que tienen adjuntos grandes.
  • Google Drive: todo lo que subes (Docs, Sheets, PDFs, videos, etc.).
  • Google Fotos: fotos y videos en “calidad original” y también en “ahorro de espacio” desde junio de 2021 cuentan contra tu cuota.

Limpiar archivos grandes en Drive y Fotos también libera espacio para Gmail.

6) Si decides ampliar almacenamiento

  • Google One (personal): planes desde 100 GB; pago mensual o anual; puedes cambiar de plan cuando quieras.
  • Google Workspace (laboral/educativo): el espacio lo define tu organización; si necesitas más, pide al administrador.
  • Workspace Individual: 1 TB pensado para emprendedores/independientes.

Nota: si tu cuenta es laboral/educativa administrada, no puedes comprar más almacenamiento por tu cuenta; todo cambio lo gestiona el admin.

