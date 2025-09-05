Su patio de juegos favorito: los espectaculares números de Messi en el Monumental de Núñez

Argentina arrasó con Venezuela en la penúltima jornada de las Eliminatorias y todas las miradas estuvieron puestas en Lionel Messi, quien jugó su último partido por los puntos en su país.

Fue el mismo “10” quien confirmó la noticia en declaraciones a ras de cancha tras el encuentro, donde se le vio con las emociones a flor de piel durante toda la jornada.

En cuanto a los números, la “Pulga” dejó registros incomparables en los distintos estadios donde fue local con la selección, siendo el Monumental de Núñez uno de sus escenarios favoritos.

Desde River Plate destacaron el historial que dejó Lionel Messi en su estadio, donde en 28 partidos oficiales ganó 22 y empató 6, retirándose invicto. Además, fue el recinto donde más goles anotó, con 17 tantos.

A partir de ahora, el astro argentino comenzará su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que también informó que no viajará a Ecuador para la última jornada de las Eliminatorias.