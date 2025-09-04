;

VIDEO. Messi confirma que hoy jugó su último partido por Eliminatorias en Argentina: “Terminar así es lo que siempre soñé”

“Por muchos años tuve cariño en Barcelona y mi sueño era tenerlo acá en mi país”, recalcó el campeón del Mundo en su despedida.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / LUIS ROBAYO

Argentina volvió a demostrar su dominio en América con una sólida goleada 3-0 sobre Venezuela, pero la alegría del triunfo se vio opacada por las emotivas imágenes de Lionel Messi, quien confirmó que estaba jugando su último partido por Eliminatorias en su país.

Tras finalizar el encuentro, la “Pulga” conversó con la transmisión de TyC Sports, donde señaló: “Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, delante de nuestra gente”.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente; por muchos años tuve cariño en Barcelona; mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas”, agregó.

Sobre cómo llega al Mundial de Norteamérica, mencionó que “lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido”.

“Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar”, sentenció Messi.

