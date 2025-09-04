A Carlo Ancelotti le preguntan sobre la “nueva” Roja de Nicolás Córdova y esto responde: “Ha jugado...”

Pese a la renovada propuesta de Nicolás Córdova, la selección chilena sufrió este jueves un nuevo traspié en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luego de sufrir una goleada por 3-0 ante Brasil en su visita al Maracaná.

Tras el partido, el técnico de la “Verdeamarela”, Carlo Ancelotti, tuvo palabras para La Roja y realizó un breve análisis sobre lo mostrado por un rejuvenecido combinado chileno en Río de Janeiro.

“Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto sobre todo en la primera parte”, declaró el entrenador brasileño en conferencia de prensa.

Luego, reconoció que “obviamente que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros”.

“El partido estaba abierto hasta nuestro segundo gol, porque en la segunda parte Chile ha jugado un poco más ofensivo”, agregó el ex DT del Real Madrid.

Por último, Ancelotti destacó el ambiente generado por los casi 57.000 hinchas en el Maracaná. “Hubo un gran ambiente, con mucho cariño por el equipo. Jugamos un fútbol intenso, con buen ritmo, buena defensa y buena presión. Creo que la afición, al igual que nosotros, está muy contenta con el rendimiento del equipo”, complementó.