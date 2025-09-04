Este jueves por la noche, en cinco puntos distintos del continente, arrancó la penúltima jornada de las Eliminatorias, instancia donde uno de los partidos interesantes de la fecha, lo disputaron Argentina y Venezuela.

El Más Monumental de River Plate recibió al Campeón del Mundo en lo que fue una verdadera fiesta para la despedida de Leo Messi: es el último encuentro del mejor jugador del mundo con la camiseta albiceleste en su casa.

Por lo mismo, el encuentro no podía desarrollarse de otra manera. El propio Lionel Messi (38′) abrió el marcador antes del descanso.

Ya en el complemento, la fiesta del Campeón del Mundo fue total. Con el duelo totalmente controlado y dándose un paseo, Lautaro Martínez (78′) y Lionel Messi (80′) estiraron las cifras.

Con la victoria, Argentina mantuvo la impactante ventaja que tiene con el segundo clasificado. Completó 38 puntos, cerca de su objetivo de superar los 40 puntos. Por su parte, Venezuela es séptimo con 18 unidades.

En la próxima fecha, la albiceleste visitará a Ecuador de Guayaquil, mientras que la ‘vinotinto’ será local ante Colombia en Maturín.

Los goles del partido

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️



39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025