;

VIDEO. En la despedida de Leo: Argentina se da un paseo con Venezuela y lo deja con las ganas de clasificar al Mundial

El Campeón del Mundo no tuvo problemas ante la ‘vinotinto’ que busca decir presente en el próximo mundial.

Gonzalo Miranda

Argentina superó a Venezuela por las Eliminatorias

Argentina superó a Venezuela por las Eliminatorias

Este jueves por la noche, en cinco puntos distintos del continente, arrancó la penúltima jornada de las Eliminatorias, instancia donde uno de los partidos interesantes de la fecha, lo disputaron Argentina y Venezuela.

El Más Monumental de River Plate recibió al Campeón del Mundo en lo que fue una verdadera fiesta para la despedida de Leo Messi: es el último encuentro del mejor jugador del mundo con la camiseta albiceleste en su casa.

Por lo mismo, el encuentro no podía desarrollarse de otra manera. El propio Lionel Messi (38′) abrió el marcador antes del descanso.

Ya en el complemento, la fiesta del Campeón del Mundo fue total. Con el duelo totalmente controlado y dándose un paseo, Lautaro Martínez (78′) y Lionel Messi (80′) estiraron las cifras.

Con la victoria, Argentina mantuvo la impactante ventaja que tiene con el segundo clasificado. Completó 38 puntos, cerca de su objetivo de superar los 40 puntos. Por su parte, Venezuela es séptimo con 18 unidades.

En la próxima fecha, la albiceleste visitará a Ecuador de Guayaquil, mientras que la ‘vinotinto’ será local ante Colombia en Maturín.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad