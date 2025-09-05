FOTO. “Queremos venganza...”: hinchas de Alianza Lima calientan los 4tos de final de Sudamericana ante la U
“Debemos meter y pu... a los rotos”, escriben los hinchas del cuadro peruano con miras al choque ante los azules.
El pasado jueves por la tarde, la Comisión de Disciplina de la Conmebol confirmó que la Universidad de Chile avanzó a los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras la barbarie vivida ante Independiente en Buenos Aires hace algunas semanas.
De esta manera, y pese a que en Perú no querían, los azules se transformaron en rivales de Alianza Lima, cuadro ‘incaico’ que esperaba avanzar de manera directa a semifinales, pero que la Conmebol le pegó sendo portazo.
Por lo mismo es que al norte de nuestro país, ya comienzan a calentar lo que será la llave ante el ‘Romántico Viajero’, recordando aquel polémico partido de Copa Libertadores el 2010, cuando la U los dejó fuera del torneo en el Estadio Monumental.
En aquella ocasión, Universidad de Chile necesitaba como mínimo un empate para avanzar a la siguiente ronda del torneo, y un polémico gol en el minuto 90 de Felipe Seymour le dio el 2-2 a los azules para meterlos en semifinales.
“15 años esperé este momento”, “nada de turistas, acá los esperamos”, o “queremos venganza...”, fueron algunos de los comentarios que escribieron hinchas peruanos en una de las publicaciones de Alianza Lima en sus redes sociales.
Peruanos y universitarios se verán las caras el 18 y 25 de septiembre en partidos de ida y vuelta, primero en Lima y luego en Santiago u otra ciudad que la Universidad de Chile disponga.