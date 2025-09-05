;

FOTO. “Queremos venganza...”: hinchas de Alianza Lima calientan los 4tos de final de Sudamericana ante la U

“Debemos meter y pu... a los rotos”, escriben los hinchas del cuadro peruano con miras al choque ante los azules.

Gonzalo Miranda

Hinchas Alianza Lima | Getty Images

Hinchas Alianza Lima | Getty Images

El pasado jueves por la tarde, la Comisión de Disciplina de la Conmebol confirmó que la Universidad de Chile avanzó a los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras la barbarie vivida ante Independiente en Buenos Aires hace algunas semanas.

De esta manera, y pese a que en Perú no querían, los azules se transformaron en rivales de Alianza Lima, cuadro ‘incaico’ que esperaba avanzar de manera directa a semifinales, pero que la Conmebol le pegó sendo portazo.

Por lo mismo es que al norte de nuestro país, ya comienzan a calentar lo que será la llave ante el ‘Romántico Viajero’, recordando aquel polémico partido de Copa Libertadores el 2010, cuando la U los dejó fuera del torneo en el Estadio Monumental.

En aquella ocasión, Universidad de Chile necesitaba como mínimo un empate para avanzar a la siguiente ronda del torneo, y un polémico gol en el minuto 90 de Felipe Seymour le dio el 2-2 a los azules para meterlos en semifinales.

15 años esperé este momento”, “nada de turistas, acá los esperamos”, o “queremos venganza...”, fueron algunos de los comentarios que escribieron hinchas peruanos en una de las publicaciones de Alianza Lima en sus redes sociales.

Peruanos y universitarios se verán las caras el 18 y 25 de septiembre en partidos de ida y vuelta, primero en Lima y luego en Santiago u otra ciudad que la Universidad de Chile disponga.

