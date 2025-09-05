Leyenda del tenis revela que padece cáncer: “Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon”

El sueco Björn Borg, leyenda del tenis y ganador de once títulos de Grand Slam, confesó que diagnosticado con un cáncer de próstata “extremadamente agresivo”, aunque la enfermedad está en remisión después de una operación en 2024.

El otrora deportista, de 69 años, dio a conocer la noticia durante la presentación de su autobiografía en Italia titulada “Hearbeats” (Latidos del corazón).

“Me sometí a una operación en 2024 para tratar un cáncer de próstata extremadamente agresivo, aunque no tengo nada ahora mismo”, relató desde su casa en Estocolmo.

“Cada seis meses tengo que hacerme una revisión. Este proceso no ha sido nada agradable. Pero ya estoy bien y me siento muy bien”, agregó el extenista sueco.

El seis veces campeón de Roland Garros y ganador de cinco títulos consecutivos de Wimbledon entre 1976 y 1980 ya había dado indicios de la enfermedad en una entrevista con Associated Press en 2024.

“Tengo un nuevo oponente con el cáncer, uno que no puedo controlar. Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?”, reflexionó en aquel momento.

Ahora, la leyenda del tenis que se retiró en 1983 a sus 26 años dio un adelanto de su biografía donde detalla su lucha contra el cáncer y afirma: “Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro. Me siento mucho mejor”.